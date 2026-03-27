Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осуждена бывшая начальница жилищно-эксплуатационного участка «Спецдомоуправление», которая обвинялась в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Как сообщают в СУ СК России по Удмуртии, в период с 2020 года по октябрь 2024 года фигурантка путем обмана получила от подрядных организаций, обслуживающих многоквартирные дома в Ижевске, более 6 млн рублей.

Противоправная деятельность фигурантки пресечена УФСБ России по Удмуртии и расследована сотрудниками регионального Следкома. В рамках расследования были проведены обыски, изъята документация, допрошены свидетели и сама фигурантка.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком ещё на 4 года и штрафом в 500 тыс. рублей. Помимо этого, виновная также лишена права заниматься управленческой деятельностью в сфере ЖКХ сроком на 3 года.