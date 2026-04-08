В Ижевске суд отправил в СИЗО сотрудника Центра одарённых детей

18:05, 08 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#суд\n#кража\n#мошенничество
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он обвиняется в мошенничестве на 2,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Начальника одного из отделов регионального Центра одарённых детей в Ижевске отправили под стражу до 6 июня 2026 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, в отношении 29-летнего фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Мужчина сначала работал системным администратором, а с конца мая 2025 года возглавил отдел информационных технологий в «Региональном образовательном центре одарённых детей». 

По версии следствия, он обманул руководство Центра и украл оборудование на сумму 2 204 139 рублей 36 копеек. Технику покупали в рамках нацпроекта «Образование».

На суде мужчина и его адвокат просили обойтись без заключения под стражу, а ограничиться домашним арестом. 

Судья изучил материалы и личность подозреваемого и согласился с доводами следствия. Руководителя отдела информационных технологий заключили под стражу до 6 июня 2026 года.

