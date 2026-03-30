Санкт-Петербург. В Петербурге осудили Дениса Николенко — одного из участников преступного сообщества мошенников, жертвами которого стали 55 человек из 30 регионов России, включая Удмуртию. Об этом сообщают в пресс-службе судейского сообщества северной столицы.

Не позднее апреля 2022 года неустановленные лица через интернет организовали преступное сообщество с целью хищения денег граждан путём психологических манипуляций. Фигуранты в ходе телефонных разговоров вынуждали жертв переводить деньги на якобы «безопасные счета».

Отмечается, что преступное сообщество имело структурные подразделения, обособленные группы, отделы, действующие под единым руководством.

Организаторы обеспечили соучастников всем необходимым: интернетом, офисом, GSM-шлюзами, программным обеспечением, зарегистрированными подконтрольными криптокошельками, «лидами» о потенциальных потерпевших. Фигуранты использовали более 1000 номеров телефонов.

В апреле 2022-го в преступное сообщество вошло не менее 19 человек, в том числе подсудимый Денис Николенко. Отмечается, что фигурант являлся активным соучастником преступного сообщества: предоставлял для размещения шлюзов помещение автомастерской, где является генеральным директором, а также собственную квартиру; обеспечивал и контролировал бесперебойную работу оборудования; осуществлял приемку от соучастников и загрузку в шлюзы сим-карт, привлекал в преступное сообщество иных лиц и осуществлял переводы денежных средств.

Таким образом Николенко в составе преступного сообщества похитил у 55 граждан из тридцати регионов деньги на сумму более 30,3 млн рублей.

Сам подсудимый вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, частично возместил ущерб. Отмечается, что фигурант был ранее судим.

Суд отправил его в колонию строгого режима на 3 с половиной года со штрафом в 400 тыс. рублей.