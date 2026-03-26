Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили 51-летнего местного жителя, который украл у женщины на улице антисептик. Об этом сообщает Глазовский районный суд Удмуртии.

В январе 2026 года пьяный мужчина совершил кражу возле подземного перехода под путепроводом. Подсудимый выхватил пакет из рук проходившей мимо женщины и скрылся.

В пакете находилась канистра кожного антисептика «Абактерилактив» стоимостью 800 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК России («Грабёж»). В суде житель Глазова признал свою вину и возместил причинённый ущерб. В качестве наказания ему предстоит отработать 200 часов обязательных работ.