Москва. Предпринимательнице из Удмуртии Вере Пирожок придётся заплатить 300 млн рублей японскому производителю электроинструментов за продажу контрафакта под известным брендом.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Ведомости», на маркетплейсе женщина продавала инструменты с логотипом Макита. Вот только к оригиналу они имели сомнительное отношение: не было знака сертификации, даты выпуска и серийных номеров, информация о производителе отсутствовала.

Инструкции и маркировку напечатали только на английском языке, а сертификатов соответствия не было.

Японская компания не давала разрешения на использование своего товарного знака. Представители бренда обратились в суд.

Размер компенсации рассчитали исходя из стоимости подделок. Согласно данным платежного сервиса, с 2023 года у предпринимательницы купили около 39 тыс. единиц продукции. Средняя цена составляла примерно 9 тыс. рублей. Общая выручка могла превысить 687 млн рублей, но истец ограничил сумму иска, снизив её до 300 млн. Суд доводы производителя счёл убедительными.

Товарный знак Макита, под которым выпускают электроинструмент для строительства, ремонта и дома, зарегистрирован в России до 2029 года.