В Ижевске бывшего юрисконсульта Центра жилищных инициатив отправили под домашний арест

12:43, 23 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#суд\n#мошенничество
Источник фото: ИИ
Женщину подозревают в хищении 23 миллионов рублей, которые предназначались многодетным семьям.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Удмуртии подозревают в обналичивании денег, предназначенных многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. 

Женщина вступила в сговор с риелторами. Вместе они фабриковали документы для получения многодетными семьями единовременных выплат на жильё. Подозреваемая не только готовила подложные бумаги, но и лично продвигала их, добиваясь положительных решений.

В результате из бюджета похитили 23 млн рублей. В Объединенной пресс-службе судов Удмуртии пояснили, что женщина участвовала в схеме хищения с сентября 2021-го по февраль 2023 года.

Обвиняемая и её адвокат просили не изолировать женщину от общества. Но суд принял другое решение: она останется под домашним арестом до 29 апреля 2026 года.

