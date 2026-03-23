Ижевск. Удмуртия. Жительницу Удмуртии подозревают в обналичивании денег, предназначенных многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Женщина вступила в сговор с риелторами. Вместе они фабриковали документы для получения многодетными семьями единовременных выплат на жильё. Подозреваемая не только готовила подложные бумаги, но и лично продвигала их, добиваясь положительных решений.

В результате из бюджета похитили 23 млн рублей. В Объединенной пресс-службе судов Удмуртии пояснили, что женщина участвовала в схеме хищения с сентября 2021-го по февраль 2023 года.

Обвиняемая и её адвокат просили не изолировать женщину от общества. Но суд принял другое решение: она останется под домашним арестом до 29 апреля 2026 года.