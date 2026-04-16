В Глазове осудили жителя Удмуртии, который устроил массовую аварию на трассе Игра–Глазов

13:00, 16 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Глазов\n#Удмуртия\n#авария\n#суд\n#наказание
Источник фото: Глазовский районный суд Удмуртии
Суд установил, что он нарушил ПДД.

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили водителя, из-за которого в 2025 году на дороге Игра–Глазов произошла массовая авария. Об этом сообщает Глазовский районный суд Удмуртии.

Напомним, ДТП произошло 2 ноября 2025 года на трассе Игра–Глазов. Водитель «Лады Весты» с прицепом не справился с управлением, выехал на встречку, касательно столкнулся с машиной «Рено Дастер» и в лоб врезался в «Хендай Крета».

Водитель «Лады Весты» и его пассажиры: девушки 19-ти и 21-го года, девочки 14-ти и восьми лет получили травмы. Также пострадали водитель «Хендай Крета» и его 8-летняя пассажирка.

Выяснилось, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения со стороны 42-летнего жителя Малопургинского района. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В суде мужчина признал свою вину. Его приговорили к ограничению свободы на 1,5 года с установлением ряда ограничений. 

