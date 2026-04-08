Если у должника накопился большой долг по алиментам, могут ли приставы забрать за это земельный участок или есть исключения?

В Объединенной пресс-службе судов Удмуртии «Сусанину» объяснили: да, участок могут арестовать и продать. Но только если у должника нет денег и другого имущества. И это крайняя мера.

Закон защищает два случая. Первый — участок находится под единственным жильём. Тогда его не тронут. Второй — человек профессионально занимается сельским хозяйством, и эта земля является его единственным доходом и способом выжить.

Как это работает на деле. Приставы проверяют имущество должника, накладывают запрет на любые сделки с участком. Если денег и вещей на продажу нет, пристав идёт в суд. Там смотрят, подпадает ли участок под защиту. Если нет — выносят решение. Дальше землю арестовывают и пускают с публичных торгов.

В судейском сообществе привели пример из практики, который произошёл в Глазовском районе.

Пристав обратился в суд с иском к должнику по алиментам. Сумма долга перевалила за 1,38 млн рублей. У мужчины не оказалось ни доходов, ни другого имущества, у него хотели забрать участок площадью 1005 квадратов.

«Вместе с тем у ответчика в собственности имеется земельный участок с кадастровой стоимостью 244 416 рублей, который не относится к земельным участкам, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ», — рассказали в судейском сообществе.

Должник не привёл никаких возражений. Суд встал на сторону пристава. Участок площадью 1005 квадратов продадут на торгах.

Таким образом, если нет денег, а земля не под единственным домом и не кормит как фермерское хозяйство — её заберут. Алименты платить всё равно придётся.

