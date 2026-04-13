Игра. Удмуртия. Игринский районный суд вынес приговор в отношении частного нотариуса. Специалист признана виновной в злоупотреблении служебными полномочиями при работе с заведомо недееспособными людьми. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Суд установил, что подсудимая, действуя вопреки задачам нотариальной деятельности, незаконно заверила доверенность на продажу квартиры, принадлежавшей лицу, которое не могло отвечать за свои действия. Документы оформлялись для преступной группы, которая специализировалась на мошеннических схемах с недвижимостью.

«В последующем указанные незаконные действия повлекли за собой неправомерное завладение правом собственности на квартиру потерпевшей третьими лицами, лишив тем самым права на жилище потерпевшую и причинив последней имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей», — добавили в судейском сообществе УР.

Противоправную деятельность нотариуса пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии. Расследование вело СУ СКР по республике.

В суде фигурантка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. С учётом этих обстоятельств ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, женщина лишена права заниматься нотариальной деятельностью сроком на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.