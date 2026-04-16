Ижевск. Удмуртия. В Ижевске со скорой медицинской помощи, которая приехала только спустя почти 11 часов после вызова, взыскали компенсацию морального вреда и расходы на погребение. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что 1 января 2024 года в 17:13 диспетчеру скорой медицинской помощи поступил вызов. Мать мужчины 1987 года рождения рассказала, что её сын жалуется на острую боль, отеки нижних конечностей. При этом вызов был передан бригаде скорой помощи только 2 января в 04:08, бригада прибыла на место в 04:17. То есть спустя около 11 часов. Врачи провели осмотр пациента, поставили диагноз, ввели препарат. Пациент и его мать отказались от транспортировки в медицинское учреждение.

2 января в 18:24 снова поступил вызов на этот же адрес. Скорая помощь приехала в 18:42. Врачами проведён осмотр пациента, проведена пульсоксиметрия, глюкометрия, поставлен диагноз. Пациент передан специальной бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место в 19:07. Пациент снова осмотрен, проведено ЭКГ, сатурация, анализ крови, замер артериального давления, температуры, поставлен диагноз, введены инъекции. После этого пациента госпитализировали. Приезд пациента в больницу зафиксирован в 20:05.

В больнице он был осмотрен неврологом, токсикологом, реаниматологом, после чего помещён в реанимационное отделение в тяжёлом состоянии, где умер в промежутке между с 01:30 до 02:00 — зафиксирована остановка сердца.

По ходатайству матери была назначена судебная почерковедческая экспертиза для определения подлинности подписи об отказе от предложенной медицинской эвакуации. Экспертами установлено, что подпись выполнена не сыном истца, а другим человеком.

Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что при оказании медицинской помощи 2 января была допущена необоснованная задержка на 10 часов 55 минут между приёмом вызова и направлением бригады.

Также установлено, что поставленный диагноз не полностью укладывался в клиническую картину. Ни при втором, ни при третьем вызове пациенту не был введен препарат, назначаемый при установленном диагнозе. При этом эксперты пришли к выводу, что госпитализация была оказана своевременно, причинно-следственной связи между смертью и действиями медицинских работников не установлено.

Однако суд счёл, что задержка приезда скорой помощи и фальсификация письменного отказа от госпитализации способствовали ухудшению состояния мужчины — медицинская помощь была оказана ненадлежащего качества.

В связи с этим суд взыскал со скорой помощи в пользу матери умершего пациента компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей, а также понесенные расходы на погребение в размере 69 720 рублей.