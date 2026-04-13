Ижевск. Завьяловский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Ижевска, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Мужчина в составе организованной группы обманывал покупателей автомобилей. Ущерб от действий злоумышленников превысил 140 миллионов рублей. Противоправная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБ, расследование вело МВД по Удмуртии.

В пресс-службе судов республики сообщили, что в период с апреля по декабрь 2023 года участники организованной группы размещали в интернете объявления о продаже автомобилей по низким ценам с возможностью трейд-ин. В объявлениях сообщалось о различных бонусах и акциях.

Покупатели приходили в автосалон и подписывали договор купли-продажи. Однако при детальном ознакомлении с документом выяснялось, что итоговая стоимость нового автомобиля значительно выше, чем оговаривалась ранее.

Схема обмана строилась на том, что злоумышленники приобретали старые автомобили потерпевших за бесценок, обещая при этом компенсацию в виде скидки на новую машину. Однако в договоре стоимость нового автомобиля не снижалась. Если покупатель отказывался от сделки, ему предлагали вернуть лишь небольшую часть суммы, за которую он продал свой автомобиль.

Всего в рамках уголовного дела пострадало 75 жителей республики, Пермского края, Башкирии, Татарстана и Кировской области. Общая сумма причиненного ущерба превысила 140 миллионов рублей.

Подсудимый полностью признал вину, принес извинения потерпевшим, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников.

С учетом этих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.