Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Присяжные в Воткинске вынесли вердикт женщине, обвиняемой в убийстве бывшего мужа

09:36, 08 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
48
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#убийство\n#присяжные
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
Они признали её виновной, но заслуживающей снисхождения.

Воткинск. Удмуртия. Присяжные заседатели в Воткинске вынесли вердикт 33-летней женщине, обвиняемой в убийстве бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

7 сентября 2024 года обвиняемая находилась в состоянии опьянения у себя дома. Между ней и экс-супругом произошёл конфликт, в ходе которого женщина ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался.

Действия подсудимой квалифицированы по статье убийство (105 УК РФ). Женщина вину не признала, запросила рассмотрение дела с участием присяжных заседателей.

Присяжные после трёхчасового совещания вынесли ей обвинительный вердикт. «Одновременно присяжные заседатели решили, что виновная заслуживает снисхождения», — добавили в СК.

Адвокат московской коллегии «Старинский и партнеры» Дмитрий Походин, представляющий в этом процессе интересы потерпевшего — отца погибшего, — заявил «Сусанину», что приветствует решение коллегии присяжных заседателей. «Благодаря эффективной командной работе государственных обвинителей и представителей потерпевшей стороны присяжные отделили факты от домыслов, критически оценили версию подсудимой о самообороне и пришли к единодушному решению о её виновности», — отметил адвокат. 

На следующей стадии процесса дело рассмотрит судья и вынесет обвиняемой приговор.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

