Воткинск. Удмуртия. Присяжные заседатели в Воткинске вынесли вердикт 33-летней женщине, обвиняемой в убийстве бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

7 сентября 2024 года обвиняемая находилась в состоянии опьянения у себя дома. Между ней и экс-супругом произошёл конфликт, в ходе которого женщина ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался.

Действия подсудимой квалифицированы по статье убийство (105 УК РФ). Женщина вину не признала, запросила рассмотрение дела с участием присяжных заседателей.

Присяжные после трёхчасового совещания вынесли ей обвинительный вердикт. «Одновременно присяжные заседатели решили, что виновная заслуживает снисхождения», — добавили в СК.

Адвокат московской коллегии «Старинский и партнеры» Дмитрий Походин, представляющий в этом процессе интересы потерпевшего — отца погибшего, — заявил «Сусанину», что приветствует решение коллегии присяжных заседателей. «Благодаря эффективной командной работе государственных обвинителей и представителей потерпевшей стороны присяжные отделили факты от домыслов, критически оценили версию подсудимой о самообороне и пришли к единодушному решению о её виновности», — отметил адвокат.

На следующей стадии процесса дело рассмотрит судья и вынесет обвиняемой приговор.