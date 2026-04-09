Суд оставил под стражей подростка, который устроил стрельбу на рынке в Ижевске

11:12, 09 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#стрельба\n#рынок\n#подростки\n#суд
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
Он пробудет в следственном изоляторе до 27 мая.

Ижевск. Удмуртия. Подросток, который устроил стрельбу из сигнального пистолета на одном из рынков Ижевска, останется под стражей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, 24 марта на территории рынка в Индустриальном районе 15-летний парень достал сигнальный пистолет и выстрелил в незнакомого 30-летнего мужчину. Потерпевший получил травмы.

Ранее суд отправил юношу под стражу на два месяца — до 27 мая. Защита настаивала на смягчении условий. Адвокаты просили передать школьника под присмотр родителей или перевести под домашний арест. Они подали апелляцию, надеясь изменить решение первой инстанции.

Однако Верховный Суд Удмуртии с доводами защиты не согласился и оставил меру пресечения без изменений. Подросток проведёт в следственном изоляторе два месяца.

