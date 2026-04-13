Кез. Удмуртия. Мировой судья Кезского района вынес приговор 36-летней местной жительнице, которую признали виновной в том, что она вовлекла своего несовершеннолетнего сына в опасные для его жизни действия. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В июле 2025 года женщина купила мотоцикл и передала его сыну, у которого нет водительских прав. Она разрешала подростку кататься по посёлку, что создавало угрозу его жизни и здоровью других людей.

4 октября 2025 года юноша не справился с управлением на перекрёстке и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате аварии он получил травмы средней тяжести.

В суде подсудимая полностью признала вину. С учётом смягчающих обстоятельств в виде двух детей на иждивении, содействия следствию и положительных характеристик ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Мотоцикл конфискован в доход государства.