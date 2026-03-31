Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска пошёл в суд и требовал от предпринимателя 20 смартфонов «Сяоми» 14Т Про (12/512 ГБ) по старой низкой цене и компенсацию за моральный вред.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, 17 октября 2024 года мужчина оплатил заказ на маркетплейсе «МегаМаркет» (ООО «Маркетплейс»). Из 4000 рублей 3 749 рублей ушли баллами «СберСпасибо», остаток — 251 рубль — наличкой. На следующий день заказ отменили и вернули деньги.

Сейчас такой же товар на сайте «Сяоми» стоит 69 990 рублей.

Проверка «МегаМаркета» показала: предприниматель не регистрировался как продавец и не торговал там ни сам, ни через подставных лиц. Хотя платформа допускает, что кто-то мог открыть магазин от его имени для махинаций.

Суд решил: нет доказательств договора с предпринимателем.

«Нарушений обязательств со стороны ответчика не установлено. Денежные средства по заказу остались на счёте истца (факт возврата не оспаривался), в связи с чем ущерб истцу как потребителю причинён не был», — говорится в сообщении.