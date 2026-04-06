Бывшего директора АО «Гамбринус» в Ижевске осудили за сокрытие 82 млн рублей

17:50, 06 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск
#суд
Источник фото: ИИ
Свою вину гражданин не признал.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске бывшего директора коммерческой организации признали виновным в сокрытии денежных средств от уплаты недоимки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного Управления СК России по УР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 66-летнего бывшего директора АО признанного виновным в совершении преступления по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов».

Следствие и суд установил, что в 2024 году фигурант сокрыл денежные средства от принудительного взыскания налоговым органом, направив их на текущие расходы, минуя арестованные расчётные счета организации. Размер сокрытого превысил 82 млн рублей.

Суд назначил наказание в виде 1 года условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов УР, речь идёт об экс-руководителе АО «Гамбринус».

