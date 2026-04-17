Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудили бывшего инженера по маркетингу и сбыту завода «Элеконд» за коммерческий подкуп в крупном размере. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Мужчина работал начальником бюро по работе с регионами, затем ведущим инженером по маркетингу и сбыту, а потом стал инженером по маркетингу и сбыту АО «Элеконд». На этих должностях обвиняемый получал от контрагента завода деньги за продвижение коммерческих интересов юрлица.

В 2018 году размер взятки составил 253 тыс. рублей, в 2019 году — 229 904 рубля, в 2020 году — 282 187 рублей, в 2021 году — 154 тыс. рублей, в 2022 году — 156 580 рублей, в 2023 году — 159 355 рублей, в 2024 году — 195 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 204 УК России («Коммерческий подкуп»). Работника обвинили в совершении 7 эпизодов преступлений. Он в полном объеме признал свою вину.

Сарапульский городской суд приговорил обвиняемого к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также ему установили ряд дополнительных обязанностей. Помимо этого, с осуждённого в собственность государства взыскали 1 430 026 рублей, что равно сумме коммерческих подкупов.