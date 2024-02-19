Ижевчане могут предложить идеи по благоустройству аллеи имени Александра Кононова

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предлагают высказать идеи, какой они хотят видеть обновленную аллею имени Александра Кононова. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Аллея располагается вдоль улицы Клубной в микрорайоне «Городок Строителей». Общественное пространство назвали в честь участника Афганской войны Александра Кононова.

В 2024 году администрация Ижевска решила обновить аллею. Чтобы создать пространство, которое будет привлекать горожан, архитекторы интересуются мнением местных жителей. Они хотят узнать, как горожане чаще всего проводят время в этом пространстве и как хотели бы проводить, что люди хотят видеть на аллее и как относятся к идее размещения там рынка.

Все желающие старше 14 лет могут пройти анонимный опрос, результаты которого повлияют на разработку проекта благоустройства аллеи имени Александра Кононова.