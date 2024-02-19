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Ижевчане могут предложить идеи по благоустройству аллеи имени Александра Кононова

16:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчане могут предложить идеи по благоустройству аллеи имени Александра Кононова
16:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#опрос\n#жители\n#общественные пространства
Фото: «Яндекс Карты»
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На основе пожеланий архитекторы разработают проект.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предлагают высказать идеи, какой они хотят видеть обновленную аллею имени Александра Кононова. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Аллея располагается вдоль улицы Клубной в микрорайоне «Городок Строителей». Общественное пространство назвали в честь участника Афганской войны Александра Кононова. 

В 2024 году администрация Ижевска решила обновить аллею. Чтобы создать пространство, которое будет привлекать горожан, архитекторы интересуются мнением местных жителей. Они хотят узнать, как горожане чаще всего проводят время в этом пространстве и как хотели бы проводить, что люди хотят видеть на аллее и как относятся к идее размещения там рынка. 

Все желающие старше 14 лет могут пройти анонимный опрос, результаты которого повлияют на разработку проекта благоустройства аллеи имени Александра Кононова. 

16:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
235
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#опрос\n#жители\n#общественные пространства