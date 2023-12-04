Группа злоумышленников похитила у Wildberries 385 миллионов рублей

Москва. Из-за мошеннической схемы компания Wildberries лишилась 385 млн рублей. В администрации маркетплейса рассказали, как продвигается следствие по делу о хищениях, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РБК.

Схема была реализована в 2021 году. Злоумышленники регистрировались на площадке как продавцы, предлагая несуществующий товар. Затем они сами «оплачивали» его покупку по недостоверным реквизитам. Маркетплейс не замечал ошибку и переводил продавцу средства за якобы успешную реализацию товара.

В итоге факты мошенничества были выявлены, виновных начали арестовывать и судить. В поле зрения правоохранительных органов попали примерно 50 человек. Многие фигуранты дела привлекали в качестве помощников супругов и иных близких родственников. 4 приговора уже вынесены в Москве, 3 — в Казани, 2 — в Чувашии. Обвинения предъявлены еще 5 лицам. 3 подозреваемых умерли, несколько – находятся за рубежом.

Максимально суровые приговоры составляют более 5 лет колонии, всех виновных обязывают возместить ущерб, добавил представитель Wildberries.