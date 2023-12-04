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Группа злоумышленников похитила у Wildberries 385 миллионов рублей

12:14, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Группа злоумышленников похитила у Wildberries 385 миллионов рублей
12:14, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#бизнес\n#торговля\n#интернет\n#следствие\n#суд\n#приговор\n#мошенничество
Фото: pxhere.com
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Мошенническая схема была реализована в 2021 году.

Москва. Из-за мошеннической схемы компания Wildberries лишилась 385 млн рублей. В администрации маркетплейса рассказали, как продвигается следствие по делу о хищениях, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РБК.

Схема была реализована в 2021 году. Злоумышленники регистрировались на площадке как продавцы, предлагая несуществующий товар. Затем они сами «оплачивали» его покупку по недостоверным реквизитам. Маркетплейс не замечал ошибку и переводил продавцу средства за якобы успешную реализацию товара.

В итоге факты мошенничества были выявлены, виновных начали арестовывать и судить. В поле зрения правоохранительных органов попали примерно 50 человек. Многие фигуранты дела привлекали в качестве помощников супругов и иных близких родственников. 4 приговора уже вынесены в Москве, 3 — в Казани, 2 — в Чувашии. Обвинения предъявлены еще 5 лицам. 3 подозреваемых умерли, несколько – находятся за рубежом.

Максимально суровые приговоры составляют более 5 лет колонии, всех виновных обязывают возместить ущерб, добавил представитель Wildberries.

12:14, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
259
0
#Россия\n#бизнес\n#торговля\n#интернет\n#следствие\n#суд\n#приговор\n#мошенничество