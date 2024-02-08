В Ижевске продолжится благоустройство лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с началом строительного сезона продолжится благоустройство общественных пространств. Глава города Дмитрий Чистяков рассказал о предстоящих работах.

Проектные работы подошли к концу. Сейчас подрядчики ждут начала строительного сезона. В этом году начнётся второй этап благоустройства лесопарковой зоны на улице Ворошилова за бывшим ТРК «Столица». Здесь планируется отремонтировать тротуары, обустроить новые дорожки, установить скамейки, урны и велопарковки. Также будет обустроено освещение и системы видеонаблюдения.

Также в этот строительный сезон продолжится благоустройство Берёзовой рощи. Здесь начнётся установка детских игровых комплексов. На этот год предусмотрен бюджет в размере 119 млн рублей. До конца 2025 года в Берёзовой роще появятся также сцена и фудкорт.

Ещё одно пространство, которое ждёт благоустройство, — Аллея счастья, что на пути с улицы Удмуртской к Вечному огню.