Почти три тысячи ДТП произошло в Удмуртии с начала зимы

Ижевск. Удмуртия. За период с 1 декабря 2023 года по 17 января 2024 года на территории Удмуртии зарегистрировали 2881 ДТП, в 2022 году за тот же период произошло 2953 аварии. Об этом «Сусанину» сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

В 169 авариях пострадали люди, 14 из них погибли. Среди погибших есть один ребёнок младше 16 лет. Ещё 240 человек получили травмы различной тяжести, в том числе 31 несовершеннолетний..

В Ижевске за тот же период зарегистрировано 1655 дорожно-транспортных происшествий – в результате погиб один человек и пострадали 70, пять из которых дети. За такой же период в прошлом году произошло 1776 ДТП.

Кроме того, в Удмуртии зарегистрировано 82 ДТП, связанных с недостатками дороги – 38 из них произошли в Ижевске.

За указанный период в Удмуртии выдали 15 предостережений юридическим и физическим лицам по содержанию дорог – ещё 17 в Ижевске.Также в отношении должностных лиц возбуждено 23 административных дела из-за нарушений обеспечения безопасности дорожного движения.