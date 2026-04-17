Глазов. Удмуртия. В Министерстве здравоохранения Удмуртии прокомментировали «Сусанину» информацию о якобы готовящихся сокращениях медперсонала в Глазовской межрайонной больнице. Ранее региональный секретарь профсоюза «Действие» Александр Золотарев опубликовал приказ об изменении штатного расписания, который вызвал беспокойство.

В документе значилось, что с 1 апреля в родильном отделении убирают 2 ставки акушерок, 2,5 ставки медсестер реанимации новорожденных и еще 0,5 ставки в отделении новорожденных. Также сокращается одна койка в палате интенсивной терапии для младенцев. Подобные изменения коснулись и ряда других отделений больницы.

Однако в Минздраве Удмуртии «Сусанину» заявили, что речи о сокращении людей не идет.

«Никаких решений о сокращении медперсонала не планируется. Учреждение, наоборот, ведет работу по привлечению кадров. Штатное расписание учреждения должно соответствовать объемам утвержденной бесплатной медпомощи в рамках территориальной программы ОМС. За последние несколько лет количество родов в роддоме БУЗ УР Глазовская МБ сократилось. Поэтому штатное расписание корректируется, исходя из объемов. Людей не сокращают, убирают только лишние ставки», — подчеркнули в ведомстве.