Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии готовятся поправки в два региональных закона, которые касаются помощи детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Изменения приведут местные нормы в соответствие с федеральными и добавят новые гарантии.

Одно из нововведений — денежная выплата после окончания девятого или одиннадцатого класса. Деньги перечислят до 1 сентября того года, когда подросток получил аттестат или справку об обучении. Средства помогут продержаться в период между выпуском из школы и зачислением в профессиональное учебное заведение.

Кроме того, выплаты на содержание подопечных детей переведут в проактивный режим: орган опеки сам примет решение о назначении пособия, родителям или опекунам не придётся писать заявление.

Документ также упорядочивает сроки финансовой поддержки. При помещении ребёнка на полное гособеспечение выплаты на его содержание и вознаграждение приёмному родителю сохранятся до совершеннолетия подопечного — по аналогии с действующими правилами для приёмных и опекаемых детей.

Председатель постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова подчеркнула, что принятие поправок повысит уровень социальной защиты наиболее уязвимых категорий и сделает проще административные процедуры.