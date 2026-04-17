Житель Ижевска устроил нарколабораторию в бане на даче собственной матери

16:15, 17 апреля, 2026
Максим Александров
Житель Ижевска устроил нарколабораторию в бане на даче собственной матери
16:15, 17 апреля, 2026
Максим Александров
71
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#Дача\n#нарколаборатория
Источник фото: МВД по Удмуртии
71
0

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Завьялово. Удмуртия. На 20 лет могут лишить свободы жителя Ижевска за организацию нарколаборатории в бане на даче своей матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подпольный цех по производству наркотиков заработал в октябре 2024 года. 36-летний ижевчанин оборудовал лабораторию на одном из садовых участков Завьяловского района. Дом принадлежал его матери. Оборудование, ёмкости, прекурсоры он разместил прямо в бане.

Мужчину задержали в апреле 2025 года. При личном досмотре у него нашли свёртки с мефедроном, уже расфасованным для продажи. 

Во время обыска в доме оперативники обнаружили наркотики разной степени готовности, лабораторное оборудование для синтеза и канистры с химикатами. Общий вес синтетики превысил два килограмма.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит наказание — до 20 лет лишения свободы.

16:15, 17 апреля, 2026
Максим Александров
71
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#Дача\n#нарколаборатория