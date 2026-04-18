Сухая трава вспыхнула в Граховском районе вплотную к лесу

16:05, 18 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Граховский район\n#ландшафтный пожар
Источник фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
Площадь ландшафтного пожара — ориентировочно 300 квадратов.

Грахово. Удмуртия. Очередной ландшафтный пожар произошёл в Удмуртии, сообщает Государственная противопожарная служба республики.

Огонь вспыхнул около 14:55 18 апреля возле деревни Порым Граховского района — загорелась сухая трава. К моменту прибытия расчётов огонь уже охватил значительный участок. Ситуацию осложняли сильные порывы ветра — пламя в любой момент могло перекинуться на лес. 

Пожарные локализовали возгорание. Площадь, пройденная огнём, составила ориентировочно 300 кв. м. 

Напомним, первый в сезоне ландшафтный пожар произошёл в середине апреля. 

