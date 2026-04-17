Малая Пурга. Удмуртия. 16 апреля пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности в деревне Абдэс-Урдес Малопургинского района. Об этом сообщил председатель Госкомитета по ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Огонь успел охватить 35 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Это уже четвёртый ландшафтный пожар в регионе за последние трое суток. В связи с высокой температурой и обилием сухой травы в Удмуртии установлен пожароопасный сезон.

Напомним, первый в сезоне ландшафтный пожар в Удмуртии произошёл 14 апреля в деревне Старый Чультем. 15 апреля 2026 года зафиксировали ещё два ландшафтных пожара — в Ижевске и в селе Первомайский Киясовского района.