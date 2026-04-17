В Удмуртии потушили ландшафтный пожар в деревне Абдэс-Урдес

10:28, 17 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии потушили ландшафтный пожар в деревне Абдэс-Урдес
10:28, 17 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Удмуртия\n#ландшафтный пожар
Источник фото: Андрей Шуткин
92
0

Это уже четвёртый случай природного пожара за последние трое суток.

Малая Пурга. Удмуртия. 16 апреля пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности в деревне Абдэс-Урдес Малопургинского района. Об этом сообщил председатель Госкомитета по ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Огонь успел охватить 35 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Это уже четвёртый ландшафтный пожар в регионе за последние трое суток. В связи с высокой температурой и обилием сухой травы в Удмуртии установлен пожароопасный сезон.

Напомним, первый в сезоне ландшафтный пожар в Удмуртии произошёл 14 апреля в деревне Старый Чультем. 15 апреля 2026 года зафиксировали ещё два ландшафтных пожара — в Ижевске и в селе Первомайский Киясовского района.

10:28, 17 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Удмуртия\n#ландшафтный пожар