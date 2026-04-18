Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 6,72%

15:09, 18 апреля, 2026
Максим Александров
Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 6,72%
15:09, 18 апреля, 2026
Максим Александров
35
0
#Удмуртия\n#деньги\n#инфляция
35
0

Республика опережает средний показатель по стране.

Ижевск. Удмуртия. Годовой показатель инфляции в Удмуртии достиг 6,72%. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.  

В марте 2026 года цены в республике выросли на 0,95% по сравнению с февралём — инфляция оказалась на уровне 6,60%. Это выше, чем в целом по России, где зафиксирован уровень 5,86%. 

За месяц заметнее всего прибавили в цене услуги. Непродовольственные товары и продукты питания также подорожали. 

В разрезе 12 месяцев картина иная: продукты и промтовары росли в цене медленнее общей потребительской корзины, а услуги — заметно быстрее.

Очищенный от сезонных колебаний текущий рост цен в марте ускорился. Специалисты связывают это с переносом в конечные чеки возросших издержек производителей, ретейлеров отдельных товаров и поставщиков некоторых услуг.

15:09, 18 апреля, 2026
Максим Александров
35
0
#Удмуртия\n#деньги\n#инфляция