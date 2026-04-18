Ижевск. Удмуртия. Годовой показатель инфляции в Удмуртии достиг 6,72%. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

В марте 2026 года цены в республике выросли на 0,95% по сравнению с февралём — инфляция оказалась на уровне 6,60%. Это выше, чем в целом по России, где зафиксирован уровень 5,86%.

За месяц заметнее всего прибавили в цене услуги. Непродовольственные товары и продукты питания также подорожали.

В разрезе 12 месяцев картина иная: продукты и промтовары росли в цене медленнее общей потребительской корзины, а услуги — заметно быстрее.

Очищенный от сезонных колебаний текущий рост цен в марте ускорился. Специалисты связывают это с переносом в конечные чеки возросших издержек производителей, ретейлеров отдельных товаров и поставщиков некоторых услуг.