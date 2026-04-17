Воткинск. Удмуртия. В музее-усадьбе П. И. Чайковского началась весенняя санитарная обрезка деревьев. Впервые за долгое время к работе привлекли специалистов из ландшафтной мастерской «Шмель и жук». Об этом сообщили в музее-усадьбе Чайковского.

Руководитель мастерской Ольга Пименова заверила, что знаменитая липа Чайковских, которая помнит детство великого композитора, не утратит своего исторического облика. Радикальной обрезки не планируется.

«Нет, липа не потеряет своего очарования. Мы лишь удалим несколько сухих веток, до которых сможем дотянуться с земли», — пояснила специалист.

Она отметила, что для полноценной обработки всей кроны потребовалась бы автовышка. Однако её использование на территории старинной усадьбы практически невозможно — мешают мощение и узкие дорожки парка.

«У специалистов есть необходимые инструменты — высоторезы, специализированные лесенки-треноги. Они могут работать с деревьями высотой до 3-4 метров прямо с земли. Автовышку разместить здесь проблематично, тут везде мощение», — подтвердила заведующая отделом садово-парковых работ музея Оксана Бережная.

Отметим, что возраст липы составляет примерно 248 лет.