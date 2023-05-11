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В Глазове осудили мужчину за установку аппаратуры для слежки

10:57, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове осудили мужчину за установку аппаратуры для слежки
10:57, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
376
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
376
0

Техническое средство мужчина изготовил сам. 

Глазов. Удмуртия. В Глазове был осуждён местный житель, который обвинялся в «незаконном оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что мужчина являлся директором развлекательного центра. Он сам изготовил и установил в одном из залов заведения техническое средство для скрытого получения информации. Напомним, ранее прокуратура Удмуртии сообщала, что мужчина разместил устройство аудио- и видеофиксации в музыкальную колонку.

Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему штраф. Приговор вступил в законную силу. 

10:57, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
376
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд