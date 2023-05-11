В Глазове осудили мужчину за установку аппаратуры для слежки

Глазов. Удмуртия. В Глазове был осуждён местный житель, который обвинялся в «незаконном оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что мужчина являлся директором развлекательного центра. Он сам изготовил и установил в одном из залов заведения техническое средство для скрытого получения информации. Напомним, ранее прокуратура Удмуртии сообщала, что мужчина разместил устройство аудио- и видеофиксации в музыкальную колонку.

Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему штраф. Приговор вступил в законную силу.