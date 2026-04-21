Охранник бара в Ижевске отсудил 50 тысяч рублей за «грязные» посты в соцсетях и на «2ГИС»

10:12, 21 апреля, 2026
Максим Александров
204
0
#Ижевск\n#суд\n#деньги\n#компенсация\n#моральный вред
Источник фото: ИА «Сусанин»
Автор оскорбительных публикаций пытался опорочить мужчину.

Ижевск. Удмуртия. Суд взыскал 50 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу охранника одного из лаундж-баров Ижевска за унизительные публикации в интернете. 

История началась 18 ноября 2024 года, сообщает судейское сообщество республики. Ответчик разместил на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором нецензурно высказался об охраннике. 

Запись набрала 461 лайк, 160 комментариев, ею поделились 108 пользователей. Позже, 28 сентября 2025 года, тот же человек оставил на сайте «2ГИС» отзыв с ложными утверждениями и оскорблениями в адрес охранника. В феврале 2026 года он повторил публикацию.

Работодатель охарактеризовал охранника исключительно с положительной стороны: добросовестный сотрудник, не замечен в хамстве, пьянстве или употреблении наркотиков.

Суд установил, что посты и отзывы порочат и унижают охранника в глазах окружающих. Доказать непричастность к авторству публикации ответчик не сумел. С него взыскали 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.

