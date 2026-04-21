Автор оскорбительных публикаций пытался опорочить мужчину.
Ижевск. Удмуртия. Суд взыскал 50 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу охранника одного из лаундж-баров Ижевска за унизительные публикации в интернете.
История началась 18 ноября 2024 года, сообщает судейское сообщество республики. Ответчик разместил на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором нецензурно высказался об охраннике.
Запись набрала 461 лайк, 160 комментариев, ею поделились 108 пользователей. Позже, 28 сентября 2025 года, тот же человек оставил на сайте «2ГИС» отзыв с ложными утверждениями и оскорблениями в адрес охранника. В феврале 2026 года он повторил публикацию.
Работодатель охарактеризовал охранника исключительно с положительной стороны: добросовестный сотрудник, не замечен в хамстве, пьянстве или употреблении наркотиков.
Суд установил, что посты и отзывы порочат и унижают охранника в глазах окружающих. Доказать непричастность к авторству публикации ответчик не сумел. С него взыскали 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.
