Семь ижевчан заплатят штрафы за организацию притона

17:30, 20 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#проституция
Источник фото: ИА «Сусанин»
Под видом массажей клиентам предлагали эротические услуги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили семерых местных жителей, организовавших притон. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

С 1 сентября 2023 года по 2 декабря 2025 года в Ленинском районе они содержали притон для занятия проституцией. Заведение функционировало под видом спа-салона, в котором за деньги оказывали эротический массаж.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 241 УК России («Организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, и содержание притона для занятия проституцией»).

Дело рассмотрели в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Ленинский районный суд Ижевска приговорил каждого обвиняемого к штрафу 100 тыс. рублей. На основании статьи 46 УК РФ («Штраф») шесть осуждённых будут выплачивать штраф в течение 10 месяцев. 

