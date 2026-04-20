Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии обязал дорожного подрядчика возместить ущерб, причинённый падением дерева на служебную машину УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошёл на 16-м километре трассы Ижевск — Якшур-Бодья. На автомобиль УФСИН рухнуло дерево. Сумма повреждений превысила 216 тыс. рублей.

Суд установил, что за содержанием этого участка должна следить компания-подрядчик, с которой заключён государственный контракт. По условиям договора она обязана вырубать деревья и кустарник вдоль трассы, чтобы исключить подобные происшествия.

«Ввиду наличия ущерба, причинно-следственной связи между бездействием подрядчика и вредом, причинённым транспортному средству, иск удовлетворен в полном объёме», — говорится в сообщении.