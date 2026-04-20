Студент ИжГТУ получил условный срок за экстремистский комментарий в Telegram

15:26, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
Злополучное сообщение молодой человек оставил под новостью о задержании мигрантов.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор 20-летнему студенту ИжГТУ, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Как установил суд, в июле 2023 года подсудимый прочитал в мессенджере Telegram публикацию о задержании мигрантов. После этого он разместил под постом комментарий, в котором призывал к насилию в отношении кавказцев.

Свою вину студент полностью признал. Уголовное дело по его ходатайству рассматривалось в особом порядке.  Суд учёл обстоятельства дела и личность подсудимого. Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, осуждённому запрещено в течение 1 года и 3 месяцев заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичным размещением материалов в интернете.

Приговор вступил в законную силу.

