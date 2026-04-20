В Удмуртии осудили водителя бульдозера, который по неосторожности сбил коллегу

16:30, 20 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии осудили водителя бульдозера, который по неосторожности сбил коллегу
16:30, 20 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Игринский район\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#штраф
Источник фото: Игринский районный суд Удмуртии
218
0

Мужчину обязали выплатить штраф 65 тыс. рублей.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии осудили 60-летнего жителя Оренбургской области, который наехал на бульдозере на человека. Об этом сообщает Игринский районный суд.

Житель Оренбургской области работал машинистом бульдозера на Чутырско-Киенгопском газонефтяном месторождении Игринского района. 31 августа 2025 года водитель съехал с трала на ровную поверхность кустовой площадки, и начал разворачивать бульдозер на месте. Кабина бульдозера закрывала водителю обзор, и он не заметил стоящего у края трала мужчину. В результате обвиняемый, передвигаясь на бульдозере передним ходом, наехал на потерпевшего.

Он получил тяжёлые травмы, утратил общую трудоспособность не менее чем на одну треть.

Отмечается, что на подсудимого были возложены обязанности по соблюдению правил безопасности при ведении работ. Таким образом, мужчина ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, из-за чего был пострадал человек.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). 

Суд обязал обвиняемого выплатить штраф 65 тыс. рублей. 

16:30, 20 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
218
0
#Игринский район\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#штраф