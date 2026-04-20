Преступный доход составил 8,4 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртии совместно со следователями регионального СК задержали ещё одного участника организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось обналичиванием денег, полученных преступным путём.
Задержан 22-летний директор одной из ижевских коммерческих фирм. Его поместили под домашний арест.
По данным следствия, фигурант действовал в составе ОПС, которое получало не учтённый государством доход. Участники сообщества использовали банковские карты подконтрольных физлиц для систематического обналичивания и вывода в теневой оборот денежных средств, полученных преступным путём.
Как уточнили в следственном комитете Удмуртии, по делу проходят 17 членов сообщества. В период с 2022 по 2025 год они действовали на территории Ижевска, в офисах на улицах Карла Маркса, Металлургов и Воткинском шоссе.
За это время злоумышленники привлекли на счета подконтрольных лиц более 200 миллионов рублей. Преступный доход составил свыше 8,4 миллиона рублей.
По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
