Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртии совместно со следователями регионального СК задержали ещё одного участника организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось обналичиванием денег, полученных преступным путём.

Задержан 22-летний директор одной из ижевских коммерческих фирм. Его поместили под домашний арест.

По данным следствия, фигурант действовал в составе ОПС, которое получало не учтённый государством доход. Участники сообщества использовали банковские карты подконтрольных физлиц для систематического обналичивания и вывода в теневой оборот денежных средств, полученных преступным путём.

Как уточнили в следственном комитете Удмуртии, по делу проходят 17 членов сообщества. В период с 2022 по 2025 год они действовали на территории Ижевска, в офисах на улицах Карла Маркса, Металлургов и Воткинском шоссе.

За это время злоумышленники привлекли на счета подконтрольных лиц более 200 миллионов рублей. Преступный доход составил свыше 8,4 миллиона рублей.

По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.