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В Ижевске осудили мужчину, который в июне 2022 года натравил своего пса на полицейских

17:25, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске осудили мужчину, который в июне 2022 года натравил своего пса на полицейских
17:25, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: unsplash.com
322
0

Животное укусило полицейского.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 32-летнего местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти в июне 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда города.

Установлено, что в ночное время дорожные полицейские приметили на объездной Ижевска иномарку, водитель которой нарушал правила дорожного движения. По требованию стражей порядка автомобиль остановился на обочине, однако водитель отказался выходить.

После уговоров нарушитель, будучи пьяным, всё же покинул машину держа за ошейник свою немецкую овчарку и стал проявлять агрессию. Затем мужчина дал команду «взять» и животное накинулось на одного из полицейских, вцепившись зубами в руку.

Суд за нападение на стражей порядка лишил мужчину свободы на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком. За пьяную езду его привлекли к административной ответственности.

Напомним, 7 июня 2022 года нетрезвый мужчина в ходе конфликта с полицейскими натравил на них своего пса. К мужчине применили силу, а по науськанной им собаке пришлось открыть огонь.

17:25, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд