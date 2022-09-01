Житель Удмуртии отдал за билет на вымышленную выставку картин Ван Гога 60 000 рублей

Завьялово. Удмуртия. 22-летний житель Завьяловского района попался на удочку мошенников и лишился 60 000 рублей. Мужчина хотел исполнить мечту девушки с сайта знакомств, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек обратился в полицию с сообщением о хищении у него кругленькой суммы, пояснив, что ранее он общался с девушкой на сайте знакомств. В ходе беседы та рассказала, что в Ижевске проходит выставка работ Ван Гога и что знакомство с картинами великого художника было её мечтой. Девушка ради этого даже была готова сама купить билеты, вот только средства отсутствовали.

Тогда потерпевший решил проспонсировать культурный досуг своей новой знакомой. Не уточнив цену билета и проходит ли выставка вообще, парень перевёл девушке 60 000 рублей. Получив деньги, собеседница перестала выходить на связь. Через несколько дней молодой человек понял, что девушка молчит не по причине культурного шока от увиденных картин. Тогда он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).