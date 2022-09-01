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В Удмуртии за мошенничество осудили экс-начальника оперативного отдела исправительной колонии №3

10:20, 01 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии за мошенничество осудили экс-начальника оперативного отдела исправительной колонии №3
10:20, 01 сентября, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#УФСИН\n#мошенничество
Фото: unsplash.com
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Мужчина обманом получил 5 млн рублей на покупку жилья.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор Увинского районного суда, вынесенный в отношении экс-начальника оперативного отдела исправительной колонии №3 Константина Якимова, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что сотрудник УФСИН предоставил заведомо ложные сведения при получении социальной выплаты на покупку жилья в размере более 5 млн рублей. Также он умолчал о факте, который повлёк бы за собой отказ в выдаче пособия.

Уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ в отношении Якимова суд рассмотрел в общем порядке. Мужчине дали 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Причинённый ущерб будет взыскан.

10:20, 01 сентября, 2022
Юрий Абашев
175
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#УФСИН\n#мошенничество