В Удмуртии за мошенничество осудили экс-начальника оперативного отдела исправительной колонии №3

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор Увинского районного суда, вынесенный в отношении экс-начальника оперативного отдела исправительной колонии №3 Константина Якимова, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что сотрудник УФСИН предоставил заведомо ложные сведения при получении социальной выплаты на покупку жилья в размере более 5 млн рублей. Также он умолчал о факте, который повлёк бы за собой отказ в выдаче пособия.

Уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ в отношении Якимова суд рассмотрел в общем порядке. Мужчине дали 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Причинённый ущерб будет взыскан.