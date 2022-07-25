В Удмуртии осудили чиновницу за хищение средств, выделенных на укрепление дамбы

Кизнер. Удмуртия. Бывшую главу муниципального образования «Безменшурское» осудили за хищение бюджетных средств, выделенных на оплату работ по укреплению дамбы пожарных прудов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.



Установлено, что в апреле 2021 года женщина подготовила фиктивный договор с физическим лицом на выполнение работ. Затем осуждённая составила липовый акт приёмки, который предоставила в бухгалтерию.



Таким образом «подрядчику» перевели 32 тыс. рублей в качестве оплаты. В последующем по предварительной договорённости этими деньгами завладела чиновница.



Женщину обвинялась в части 3 статьи 159 («Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения»). Фигурантка на стадии следствия возместила нанесённый государству ущерб.



Суд оштрафовал экс-чиновницу на 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу вступил.