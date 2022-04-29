В Игре в результате паводка подтопило больше 10 улиц

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра подготовили пункты временного размещения для жителей задетых половодьем улиц. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Игринского района Александр Чирков.

На данный момент подтоплены 137 придомовых территорий на улицах 1, 2, 3-я Набережная, Мичурина, левая сторона Победы, Энгельса, Луговая, Озерная, Островская, Первомайская, Береговая и Крупской. Спасатели проводят подворовый обход для оказания помощи жителям. Зона подтопления контролируется с воздуха силами МЧС. Социальные объекты не затронуты, транспортное сообщение не перерезано.

Эвакуация домов пока не ведётся, поскольку люди не хотят покидать дома. На месте проводится круглосуточное дежурство сотрудников МЧС и полиции. На территории района объявлен режим повышенной готовности.

«Ситуация находится под контролем, проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки, все службы мобилизованы», — подчеркнул глава района.

Напомним, что 28 апреля в Кезу произошло подтопление домов и приусадебных участков на двух улицах. Жителей одного хозяйства эвакуировали. Также спасатели приступили к разбору затора из валежника, образовавшегося под мостом реки Лып, разделяющем Кез и деревню Сосновый Бор.



