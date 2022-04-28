Спасатели приступили к разбору затора под мостом на реке Лып в Кезу

Кез. Удмуртия. Под мостом на реке Лып, разделяющем Кез и деревню Сосновый Бор, образовался затор. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Кезского района Иван Богданов.

Сейчас спасатели ведут работы по разбору затора из брёвен, веток и кустарников. Работы должны быть завершены в течение дня, 28 апреля.

Напомним, что в Кезу произошло подтопление домов и приусадебных участков на двух улицах. Жителей одного хозяйства эвакуировали. В Кезском районе грозовой ливень повредил дамбу пруда на территории бывшего Большеолыпского сельского поселения.