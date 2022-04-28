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Спасатели приступили к разбору затора под мостом на реке Лып в Кезу

13:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
Спасатели приступили к разбору затора под мостом на реке Лып в Кезу
13:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
818
0
#Кез\n#Удмуртия\n#паводок
Фото: vk.com/id435166839
818
0

Работы планируется завершить в течение дня, 28 апреля.

Кез. Удмуртия. Под мостом на реке Лып, разделяющем Кез и деревню Сосновый Бор, образовался затор. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Кезского района Иван Богданов.

Сейчас спасатели ведут работы по разбору затора из брёвен, веток и кустарников. Работы должны быть завершены в течение дня, 28 апреля.

Напомним, что в Кезу произошло подтопление домов и приусадебных участков на двух улицах. Жителей одного хозяйства эвакуировали. В Кезском районе грозовой ливень повредил дамбу пруда на территории бывшего Большеолыпского сельского поселения.

13:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
818
0
#Кез\n#Удмуртия\n#паводок