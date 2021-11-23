Сенатор от Удмуртии Юрий Фёдоров: законопроект о QR-кодах необходимо доработать

Парламентарий назвал закон базовым.

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, член Совета Федерации от Удмуртии Юрий Фёдоров прокомментировал изменения в проектах федеральных законов, касающихся использования QR-кодов. Парламентарий принял участие в сессии республиканского Госсовета во вторник, 23 ноября.

«Это базовый закон, и он будет меняться, в него будут вноситься уточнения», — отметил Юрий Фёдоров.

Он также сообщил, что передвижение по QR-кодам сохранится во время авиаперелётов или поездок на поезде. Получить же этот код можно на портале Госуслуг и в МФЦ. При этом Фёдоров подчеркнул, что, если закон примут, его следует доработать и оптимизировать.

«Что в других странах? Во Франции никуда нельзя зайти без QR-кода, Сингапур с 9 декабря полностью прекращает медицинское обслуживание людей, у которых нет справки о вакцинации. Индонезия прекращает социальные выплаты жителям, которые не прошли вакцинацию», — пояснил Юрий Фёдоров.

Напомним, Госсовет Удмуртии поддержал проект федерального закона о QR-кодах. Также парламентарии республики назвали законопроект вопросом национальной безопасности.