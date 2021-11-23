В Госсовете Удмуртии законопроект об обязательных QR-кодах назвали вопросом национальной безопасности

Отмечается, что в первоначально согласованном документе есть спорные моменты, которые требуют проработки.

Ижевск. Удмуртия. Первый зампред Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова назвала изменения в законодательстве по QR-кодам вопросом национальной безопасности. 23 ноября на сессии регионального парламента депутаты поддержали проекты федеральных законов, касающихся их использования.



На сессии Госсовета рассматривался проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



Напомним, что законопроект предполагает, что посещение массовых мероприятий, торговых центров, заведений общепита на всей территории России допускается только при наличии у человека QR-кода или сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста, пройденного не ранее 72 часов до момента предъявления. Те же правила касаются пассажиров на региональных и международных авиалиниях и железнодорожном транспорте.



«Изменения, предложенные в законопроекте, это не громкие слова, а вопросы национальной безопасности страны. Только с соблюдением ограничительных мер возможно достичь снижения смертности и заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сообщила Надежда Михайлова.



По её словам, предлагаемые решения являются экстренной и временной мерой. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.

Также отмечается, что это первоначальный вид законопроекта. В нём ещё есть требующие доработки спорные моменты.



«Мы понимаем, что еще предстоит большая работа и есть множество нюансов, которые необходимо будет учесть», — отметила Михайлова.



Она добавила, что один из требующих доработки моментов — люди, переболевшие дома и не обращавшиеся в больницу. У таких граждан нет справки и QR-кода, поэтому парламентарии учтут этот момент.



«На следующей неделе у нас состоится региональная неделя, приедут депутаты Государственной Думы, мы с ними еще раз обсудим все те пробелы, которые есть в данном законопроекте, кого учитывать, кому присваивать эти QR коды и как облегчить, чтобы было просто и удобно. Я думаю, всё это можно организовать и не строить на этом проблему», — подчеркнул председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.