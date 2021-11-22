Итоги дня: сворачивание ковид-центров в Ижевске и спасение рыбаков на Каме

Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. Более 375 человек заразились коронавирусом за прошлые сутки. Скончались 5 пациентов.

В прежний режим

Часть больниц Ижевска, перепрофилированных под ковид-центры, начнут переводится на прежний режим работы. Речь идёт о городских клинических больницах №№ 1, 8 и 6 (детское инфекционное отделение и стационар). Они будут находится в резерве на случай роста заболеваемости.

Скоро концерты

Занимаемые театром «Айкай» помещения в бывшем драмтеатре Короленко в Ижевске будут отремонтированы до конца 2021 года. После этого труппа сможет проводить камерные концерты.

Коррупционная культура

Начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сарапульского района Любовь Лихачеву осудили за выплату подчинённым премий, часть которых требовала передавать ей. Чиновница отделалась штрафом.

Спасение рыбаков

В Удмуртии спасатели оказали помощь трем рыбакам на Каме. Мужчины оказались отрезанными на пустынном берегу в Каракулинском районе. Их лодку унесло течением.

Повезло

В Глазовском районе упавшее с тракторного прицепа бревно протаранило идущий сзади легковой автомобиль. Ствол насквозь пробил салон машины. Находившийся за рулём мужчина, к счастью, не пострадал.