Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии пенсионер с признаками опьянения попал в аварию, когда забирал внучку из школы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 19 марта около 14:00 на дороге «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе. 66-летний водитель «Шкоды Рапид» не справился с управлением и съехал с дороги. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

На пассажирском сиденье машины находилась 7-летняя внучка водителя, которую он забрал из школы. Девочка не пострадала.

Так как водитель имел явные признаки опьянения, было проведено освидетельствование. Оно показало, что пенсионер употребил алкоголь. Мужчина пояснил, что выпил после аварии.

По факту аварии, за употребление алкоголя после ДТП и за управление незарегистрированной в установленном порядке машиной в отношении нарушителя составлены административные материалы. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.