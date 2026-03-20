Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Забрав внучку из школы, житель Удмуртии с признаками опьянения попал в аварию
15:07, 20 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП\n#дети\n#травмы\n#алкоголь
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
88
0

Он не справился с управлением и съехал с дороги.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии пенсионер с признаками опьянения попал в аварию, когда забирал внучку из школы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 19 марта около 14:00 на дороге «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе. 66-летний водитель «Шкоды Рапид» не справился с управлением и съехал с дороги. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

На пассажирском сиденье машины находилась 7-летняя внучка водителя, которую он забрал из школы. Девочка не пострадала.

Так как водитель имел явные признаки опьянения, было проведено освидетельствование. Оно показало, что пенсионер употребил алкоголь. Мужчина пояснил, что выпил после аварии.

По факту аварии, за употребление алкоголя после ДТП и за управление незарегистрированной в установленном порядке машиной в отношении нарушителя составлены административные материалы. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

88
0
