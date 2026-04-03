Ижевск. Удмуртия. Два автомобиля столкнулись на регулируемом перекрёстке по улице Удмуртской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария случилась около 11 часов напротив дома №226. В «ВИС Лада Гранта» находился 60-летний водитель. За рулём «ВАЗ 2114» сидел 26-летний мужчина. После удара обе машины получили механические повреждения.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Кроме того, водителя «ВАЗ 2114» оштрафовали по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ из-за тонировки, которая не соответствует нормативам светопропускания.