Спасатели в Удмуртии выручили троих рыбаков на Каме

Мужчины остались без лодки на безлюдном берегу в Каракулинском районе.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии спасатели оказали помощь трем рыбакам на Каме. Мужчины оказались отрезанными на пустынном берегу в Каракулинском районе, сообщается на официальной странице республиканской поисково-спасательной службы в сети «ВКонтакте».

Сигнал о бедствии поступил 21 ноября в единую дежурно-диспетчерскую службу. Информацию о том, что людям нужна помощь, передали в Каракулинский поисково-спасательный отряд.

Рыболовы отправились на промысел на озера в район Телеговского острова в воскресенье утром. Вернувшись после лова, мужчины обнаружили, что моторку, на которой они прибыли на место, унесло и прибило к камышу вдали от берега. Лед на Каме в этом районе еще не образовался, поэтому добраться до плавсредства возможности не было.

Замерзших рыбаков затемно нашли на левом берегу реки. Спасатели доставили одного из мужчин к моторке, лодка благополучно завелась и все трое самостоятельно добрались до своей машины, оставленной на противоположном берегу.

Спасательная служба Удмуртии призывает рыбаков соблюдать меры безопасности и помнить о рисках, которые ждут их на промысле, особенно в период ледостава.

Напомним, ранее на Каме в районе Сарапула вытащили провалившегося под лед рыбака. Ему помогли выбраться из воды матросы стоявшего неподалеку буксира, мужчину госпитализировали с признаками обморожения.