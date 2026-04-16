Ижевск. Удмуртия. С начала года в Ижевске произошло 47 дорожных аварий, прямой или косвенной причиной которых стали дефекты проезжей части.

Как сообщает Госавтоинспекция Удмуртии, травмы во время этих ДТП получили 55 человек.

В этом году инспекторы провели 157 обследований улично-дорожной сети. По каждому выявленному нарушению приняты меры.

Параллельно в ведомство поступило больше 80 жалоб от жителей на состояние конкретных участков. По ним сотрудники ГАИ организовали контрольно-надзорные мероприятия и выдали коммунальщикам предостережения.