Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске водитель, уходя от столкновения, выехал на тротуар и сбил двух женщин

17:25, 23 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#ДТП\n#травмы\n#наезд на пешехода
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Они получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. Двое пешеходов пострадали, когда водитель, уходя от столкновения, выехал на тротуар на улице Баранова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 22 марта в полдень возле ТРЦ «Молл Матрица». 35-летняя женщина за рулём «Фольксваген Тигуан» поворачивала налево на регулируемом перекрёстке. В этот момент на зелёный сигнал прямо ехал 54-летний водитель «Лады Гранты». Иномарка не уступила ему дорогу.

Чтобы избежать удара, мужчина резко вывернул руль. Легковушка вылетела на тротуар, где в этот момент оказались две женщины — 48 и 68 лет. Обе получили травмы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

