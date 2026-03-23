Ижевск. Удмуртия. Двое пешеходов пострадали, когда водитель, уходя от столкновения, выехал на тротуар на улице Баранова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 22 марта в полдень возле ТРЦ «Молл Матрица». 35-летняя женщина за рулём «Фольксваген Тигуан» поворачивала налево на регулируемом перекрёстке. В этот момент на зелёный сигнал прямо ехал 54-летний водитель «Лады Гранты». Иномарка не уступила ему дорогу.

Чтобы избежать удара, мужчина резко вывернул руль. Легковушка вылетела на тротуар, где в этот момент оказались две женщины — 48 и 68 лет. Обе получили травмы.