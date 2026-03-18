Можга. Удмуртия. Житель Татарстана получил условный срок и заплатит около 574 тыс. рублей за то, что сбил насмерть мужчину на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошёл прошлым летом на территории Можгинского района. Ночью 63-летний водитель из Татарстана ехал в сторону Ижевска за рулём «Хавал Джолион». На трассе стоял грузовик «Рено Медлайнер» с включённой «аварийкой». Знака аварийной остановки не было.

Водитель «Хавала» попытался объехать фуру, но не рассчитал манёвр и слишком поздно сбросил скорость. Он сбил мужчину, который ремонтировал свой грузовик. Потерпевшего с травмами увезли в больницу, где он скончался.

Житель Татарстана своей вины не признал. Суд учёл, что водитель пытался помочь пострадавшему сразу после аварии, и назначил наказание — два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, два года мужчина не имеет права садиться за руль.

Также суд частично удовлетворил иск родственников погибшего: компенсацию морального вреда и расходы на похороны — общая сумма выплат составила почти 574 тыс. рублей.